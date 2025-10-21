В Ярославской области снизился уровень бедности

Уровень бедности в Ярославской области снизился с 8,1% в 2022 году до 6,7% в 2024-м. Данные Росстата публикует правительство региона.

Министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино сообщила, что в 2024 году более 42 тыс. семей получили ежемесячные пособия на детей на сумму свыше 12 млрд рублей. В 2025 году выплаты превысили 5,6 млрд рублей. Федеральные социальные доплаты к пенсиям получили почти 37 тыс. человек в 2024 и более 37 тыс. в 2025 году. В 2024 году 15 345 семьям предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, а за первые шесть месяцев 2025 года — 12 376 семьям.

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году направлено более 8 млрд рублей, а на 2025 год запланировано еще 5 млрд рублей. Заработная плата в 2024 году проиндексирована на 5,1%.

Антон Голицын