В Тольятти из колледжа эвакуированы 500 человек из-за угрозы пожара

Во вторник, 21 октября, из колледжа сервисных технологий и предпринимательства в Тольятти были эвакуированы 503 человека. Сообщение о возможном пожаре в Центральном районе на ул. Ленина, 37, поступило на пульт оперативных служб в 12:45 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что возгорания не было. На четвертом этаже здания произошло короткое замыкание электросветильника. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов