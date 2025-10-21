В Оренбургской области произошло 1136 пожаров в домах и надворных постройках

С начала 2025 года в Оренбуржье произошло 1136 пожаров в жилых домах и надворных постройках. Об этом сообщает региональное МЧС.

В министерстве уточняют, что в осенне-зимний пожароопасный период происходит всплеск пожаров из-за неисправности электрооборудования. По этой причине в этом году произошло 673 пожара, на которых погибли 16 человек, включая двоих детей. Еще 27 человек, включая четырех детей, получил травмы различной степени тяжести.

Руфия Кутляева