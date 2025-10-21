В Тюменской области пресекли хищения электроэнергии на 13 млн рублей

С начала года «Россети Тюмень» провели с правоохранительными органами 180 рейдов для выявления безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В результате с января по сентябрь текущего года энергетики пресекли 77 фактов хищения энергоресурса в Тюменской области. Ущерб составил 3,7 млн киловатт-часов, или 13 млн рублей в денежном эквиваленте.

Самое крупное за указанный период энерговоровство произошло в Тюменском районе, где житель села Каменка подключил частный дом к инфраструктуре «Россети Тюмень» и похитил 304 тысячи киловатт-часов на 800 тысяч рублей. А уже в октябре в ходе рейда в лесополосе вблизи деревни Коняшина была обнаружена незаконная майнинг-ферма, которая нанесла ущерб компании в 218 тысяч киловатт-часов, или более 530 тысяч рублей. Материалы по выявленным случаям направлены в правоохранительные органы.

Безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем жителям региона. В первую очередь страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий нарушителей. Кроме того, самовольное подключение к сетям может вызвать пожар и стоить энерговорам здоровья или жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.