Минфин работает над дифференциацией ставок по семейной ипотеке
Параметров семейной ипотеки пока нет, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, министерство продолжает работать над дифференциацией ставок по семейной ипотеке.
«Работаем... Рассматривается дифференциация»,— сказал господин Силуанов в кулуарах Госдумы (цитата по ТАСС).
Семейная ипотека по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми. Купить жилье можно в городах с населением до 50 тыс. человек или в регионах с низким объемом строительства. В 2025 году меру распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.
Замглавы Минфина Иван Чебесков говорил, что рассматривается механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, при рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%. В сентябре выдачи льготной ипотеки сократились впервые за четыре месяца.
