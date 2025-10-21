Доходы бюджета Башкирии в 2026 году снизятся до 314,1 млрд рублей

В 2026 году доходы бюджета Башкирии должны составить 314,1 млрд руб., говорится в пресс-релизе регионального правительства. Основные параметры бюджетной политики республики на новый год представила исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская.

Планируемый уровень доходов — на 23,4 млрд руб. ниже, чем было в изначальном бюджете Башкирии на нынешний год, и на 4,4 млрд руб. ниже значений, утвержденных в конце сентября. Минфин ожидает, что собственные доходы республики (налоговые и неналоговые поступления) увеличатся, по сравнению с суммами на этот год, на 2,4 млрд руб. и составят 239,3 млрд руб.

Около 74,8 млрд руб. должны прийти в республику в виде помощи из федерального бюджета.

Объем расходов уменьшится с нынешних 347,1 млрд до 336,6 млрд руб.

Таким образом, дефицит бюджета составит 22,5 млрд руб.

Идэль Гумеров