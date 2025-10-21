Госдума утвердила в I чтении запрет на принудительные работы при социально значимых заболеваниях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий назначать принудительные работы больным социально значимыми заболеваниями. Речь идет в том числе о больных туберкулезом, гепатитами B и C, сахарным диабетом, ВИЧ и психическими расстройствами.

В пояснительной записке к проекту депутаты указывали на проблему отсутствия в исправительных центрах своих больниц. Это приводит к тому, что осужденные, нуждающиеся в постоянном лечении, находятся в учреждениях здравоохранения и все это время не работают. В этом случае назначение исправительных работ «теряет смысл», но при этом увеличивает расходы на содержание таких людей, говорится в записке.

Проект поправок в ч. 7 ст. 53.1 Уголовного кодекса внесли на рассмотрение в июне 2025 года группа депутатов КПРФ во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной.

Полина Мотызлевская