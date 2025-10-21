«Серафима С. представила неожиданный проект»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке «На склоне истины» в галерее «Высота».

Галерея «Высота» работает в самом центре Москвы, на Петровке. И ее название полностью оправдано чудесным видом на соседние домики и монастырь с уровня панорамной стеклянной крыши, а также стремлением галеристов достичь высот современного академического искусства. Вот буквально только что здесь прошла выставка «На склоне истины» очень интересной молодой художницы Серафимы С. Собственно, все галерейные авторы молоды и интересны человечески и творчески. Серафима представила неожиданный проект, объединивший ее монументальные полотна, которые отсылают к традициям русского символизма, приправленного крепкой академической школой, с серией лаковых миниатюрных шкатулок, созданных на недавно возрожденном промысле в подмосковном селе Федоскино.

Я даю слово основателю галереи «Высота» Валентине Кузиной: «Конечно же, это безусловный код, культурный код России. Фабрике в этом году уже 230 лет исполняется, поэтому для нас это большая честь, что в столь важное ремесло, в столь важный культурный код мы внесли свою лепту и сделали совместный проект, коллаборацию с нашим талантливым художником. Благодаря Евгении Гладкиной, с легкой руки которой фабрика процветает и сейчас имеет весьма интересные проекты в том числе с современным искусством, это стало возможным».

Сейчас галерея «Высота», кстати, единственный участник из России, поехала на первую ярмарку современного искусства Astana Art Fair, которая будет проходить в столице Казахстана с 24-го по 26-е октября. Здесь будет показан моностенд Серафимы С. и предметы, созданные ею же в коллаборации с фабрикой Федоскино. Мне кажется, выбор очень правильный. Живопись Серафимы, с одной стороны, имеет международную апелляцию, внятна любому народу. А вот коллаб современного искусства с лаковой миниатюрной классикой — это флагман, культурный код русской идентичности. Всегда таким был и остается в интерпретации современной художницы.

Дмитрий Буткевич