На капремонт театра оперы и балета в Красноярске направят 4,7 млрд рублей

Проектом закона Красноярского края «О бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов» предусмотрено финансирование капитального ремонта КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского». Согласно пояснительной записке к законопроекту, субсидии на эту цель в 2026 году предусмотрены в объеме 200 млн руб., в 2027 — 2 млрд руб., в 2028 — 2,5 млрд руб.

«Выделение субсидий краевым государственным учреждениям на иные цели позволит провести капитальный ремонт КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского»»,— говорится в пояснительной записке.

В феврале 2025 года Агентство государственного заказа Красноярского края подписало контракт с «Красноярскгражданпроект» на проектирование и подготовку ремонтных работ здания театра стоимостью 94,7 млн руб.

Здание театра на Театральной площади Красноярска было открыто в 1978 году, зрительный зал рассчитан на 900 мест. Он работает в статусе краевого государственного автономного учреждения культуры. Всемирно известный советский и российский баритон Дмитрий Хворостовский служил солистом театра в 1985-1990 годы.

В целом на реализацию госпрограммы «Развитие культуры» в региональном бюджете предусмотрены ассигнования на 2026 год в сумме 14,9 млрд руб., из которых средства федерального бюджета — 601 млн руб., на 2027 год в сумме 15,3 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета — 151,6 млн руб., на 2028 год — 12,2 млрд руб.

Лолита Белова