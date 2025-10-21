Билайн вошел в число лучших мест работы России

В результате комплексного исследования рабочей среды исследовательская компания Happy Job отметила Билайн сертификатом «Отличное место работы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Билайн получил сертификат «Отличное место работы» от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлеченности сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS, mNPS, удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.

Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат «Happy Индекс» вошел в топ-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной внутренней работе. Так, eNPS вырос на 20,6 п. п., mNPS – на 7 п. п., вовлеченность – на 2,7%, лояльность – на 7,3%, а удовлетворенность – на 4%.

Сертификат «Отличное место работы» выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлеченности и лояльности персонала как по России, так и по телеком-отрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на один год с момента получения результатов исследования.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Билайн признан лучшей компанией для работы в телекоме и одной из лучших в России. Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу.

Билайн – это в первую очередь люди: профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаем комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас еще много важных шагов. Но эта высокая оценка – это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше».

Елена Блинова, руководитель департамента исследований Happy Job:

«Хочу поблагодарить компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку нашего сервиса. Наше партнерство началось в 2018 году. Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень отрадно вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!»

Подробнее – на сайте г. Москва, ОГРН 1027700166636

ПАО «ВымпелКом»