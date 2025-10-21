Энергодар наполовину обесточен из-за аварии

Почти половина Энергодара остается без электроэнергии из-за аварии на сетях, произошедшей 20 октября. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«В Энергодаре из-за аварии без света остаются 4 и частично 3, 5, 6, 7 микрорайоны. Водоснабжение и водоотведение подключены»,— написал господин Пухов в своем Telegram-канале.

Часть социальных объектов в городе обеспечиваются электроэнергией за счет резервных генераторов. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения, добавил глава города.

Аварийное отключение электросети в Энергодаре, по информации местных властей, произошло в ночь на 20 октября в связи с повышенной на нее нагрузкой.

Александр Дремлюгин, Симферополь