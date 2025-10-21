АвтоВАЗ готов запустить семь сборочных площадок за границей
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания готова открыть до семи новых сборочных площадок за границей. Об этом глава компании рассказал на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт», сообщает ТАСС.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Господин Соколов уточнил, что три из этих площадок планируется разместить в странах СНГ, а по две — в Африке и на Ближнем Востоке.
«Но без льготного кредитования и с той ключевой ставкой, которую мы имеем сегодня, создание транспортных индустриальных проектов, конечно, экономически просто нецелесообразно»,— подчеркнул президент АвтоВАЗа.