Лидеру рок-группы «Пасека» Медведкину запросили 17 лет за убийство

Гособвинение попросило Измайловский районный суд Москвы приговорить к 17 годам строгого режима основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Об этом сообщило ТАСС. Фигурант обвиняется нападении на руководство АНО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и Арсения Щельцина.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин

Происшествие произошло 8 июня 2024 года в районе Измайлово в Москве. По данным следствия, господин Медведкин во время ссоры нанес господину Позднякову не менее девяти ударов ножом. Гендиректор «Цифровых платформ» скончался в машине скорой помощи. Господин Щельцин получил три удара и был госпитализирован.

Во время ареста музыкант не признал вину, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием. По его словам, он использовал нож для защиты себя и девушки, с которой тогда находился. Господин Щельцин позже утверждал, что драку инициировал обвиняемый и что его спутница участвовала в нападении.

