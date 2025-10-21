В Татарстане разработали беспилотный трактор

Казанский государственный аграрный университет (КГАУ) получил трактор К-742М, разработанный ООО «Небесный трактор» и оснащенный системой автономного управления. Также университет запустил программу подготовки специалистов по работе с беспилотным транспортом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе КГАУ.

В тракторе используется искусственный интеллект, спутниковая навигация и техническое зрение для распознавания препятствий и корректировки движения. Это повышает безопасность и точность работы, позволяет выполнять полевые операции на 15–20% эффективнее и обеспечивает круглосуточную автономную эксплуатацию.

Технология универсальна, поэтому ее можно устанавливать для большинства сельхозпредприятий.

Программа обучения включает курсы для студентов, повышение квалификации преподавателей, совместные исследования и практические занятия на полях Агробиотехнопарка. Студенты осваивают настройку и эксплуатацию автономных систем, а также участвуют в оптимизации алгоритмов управления для местных агроклиматических условий.

Анна Кайдалова