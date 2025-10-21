В Александровске увеличили размеры участков, предоставляемых участникам СВО для жилищного строительства

Депутаты думы Александровского округа приняли решение об увеличении максимального размера участка, предоставляемого в собственность для индивидуального жилищного строительства участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размеры участка увеличены более чем в два раза — с 1200 до 2500 кв. м.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в конце сентября депутаты Красновишерской думы установили минимальный и максимальный размеры земельных участков, бесплатно предоставляемых участникам специальной военной операции. Новая норма позволяет участникам СВО бесплатно получить участки для садоводства — от 0,04 га до 0,10 га, для огородничества — от 0,02 га до 0,06 га, для животноводства — от 0,01 га до 1 га.

Ранее участники СВО могли получить бесплатно земельный участок только под индивидуальное жилищное строительство в размере от 0,04 га до 0,10 га.