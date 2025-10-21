YouGov: испанцы и итальянцы в равной степени опасаются России и США

Жители Испании и Италии в равной степени видят главной угрозой для их стран как Россию, так и США, сообщает Politico со ссылкой на опрос YouGov.

По данным исследования, 22% испанцев и 20% итальянцев назвали главной угрозой действия Москвы. То же самое о Вашингтоне заявили 19% респондентов в Испании и 17% в Италии.

Как отмечает издание, больше всего о российской угрозе говорят жители стран Восточной и Северной Европы, находящихся в непосредственной близости к России: 62% в Дании, 57% в Литве и 51% в Польше. В то же время в Германии Россию главной угрозой считают 36%, а во Франции — 31%. Если французы и испанцы больше всего опасаются незаконной иммиграции, то итальянцы — любого вооруженного конфликта.

Кирилл Сарханянц