Экспорт швейцарских часов в США рухнул на 55% из-за импортных пошлин Трампа

В сентябре экспорт швейцарских часов упал на 3,1% в годовом выражении и составил 2 млрд швейцарских франков ($2,5 млрд). При этом экспорт в США, самый крупный рынок для швейцарских производителей часов, рухнул за год на 55%, до $198,5 млн. Такие данные приводятся в отчете Федерации швейцарской часовой промышленности.

Экспорт швейцарских часов сокращается год к году второй месяц подряд. Эксперты называют причиной введение администрацией Дональда Трампа импортных пошлин в размере 39% на швейцарскую продукцию.

Падение поставок часов в США произошло на фоне роста экспорта в другие страны. Поставки в Великобританию выросли на 15,2%, в Китай — на 17,8%, в Южную Корею — на 21,5%, в Индию — на 28,3%.

При этом общий экспорт швейцарской продукции в США вырос в сентябре на 43% после августовского падения на 20% сразу после введения пошлин. Как сообщают в таможенном управлении Швейцарии, по итогам III квартала общий объем экспорта все же сократился на 8%.

Алена Миклашевская