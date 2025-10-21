Ушел из жизни профессор ПНИПУ Валентин Свирщев

18 октября на 76-м году жизни скончался профессор кафедры «Инновационные технологии машиностроения» механико-технологического факультета ПНИПУ, доктор технических наук Валентин Иванович Свирщев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Валентин Свирщев в 1971 году окончил Пермский политехнический институт (ППИ). После этого устроился производственным мастером на Пермский завод химического оборудования (ныне — АО «Пермский завод «Машиностроитель»), где проработал до 1973 года. В 1974-м поступил в аспирантуру ППИ и работал инженером-исследователем, а затем старшим инженером кафедры «Инновационные технологии машиностроения». В 1977 году окончил обучение в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию. С 1978 года прошел профессиональный путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой. В 1988 году стал доктором технических наук.

Научные интересы Валентина Свирщева были связаны с конструктивно-технологическим совершенствованием процессов абразивно-алмазной финишной обработки, математическим моделированием технологических систем. Ученый разработал основы стабилизации процессов шлифования, базирующиеся на оптимизации технических условий, прогнозировании оптимальных условий, обеспечении алгоритмов бездефектного съема припуска при шлифовании. Решения внедрены на предприятиях АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК — Пермские моторы», ОАО «ПАО “Инкар”», ОАО «Мотовилихинские заводы».

Валентин Свирщев являлся автором 140 научных работ, имел 22 авторских свидетельства СССР и патента РФ. Под его руководством было подготовлено шесть кандидатов наук. Для студентов читал такие дисциплины, как «Технологическая оснастка процессов обработки заготовок» и «Управление качеством изделий в цифровом машиностроении».