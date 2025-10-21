Экспертиза одобрила проект многоэтажки у католического храма в Перми

Проектная документация новостройки на ул. Пушкина, 26, вблизи католического храма, получила положительное заключение негосударственной экспертизы 20 октября, следует из информации, опубликованной на сайте ЕГРЗ. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Заключение выдало московское ООО «СЭП».

По информации сайта Дом.рф, строительство семиэтажного дома бизнес-класса «Метафора» началось в январе 2025 года. В многоэтажке будет один подъезд и 30 квартир, в среднем по шесть на этаже, общая жилая площадь — 2,7 тыс. кв. м (средняя площадь квартир составит 92,2 кв. м). На первом, нежилом этаже расположатся 33 коммерческих помещения. На территории возле дома будут также детская и спортивная площадки и автомобильная парковка на 18 мест.

Возведением жилого дома занимается ООО СЗ «ОСТ-ДИЗАЙН» — ГК «Ясно девелопмент», которая приобрела участок площадью 2,1 тыс. кв. м у частного владельца. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Арт-проект 59». Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года.