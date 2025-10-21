Производитель автозапчастей для грузовиков из Челнов привлек 150 млн инвестиций

Компания «Машино-Деталь» из Набережных Челнов привлекла 150 млн руб. инвестиций для модернизации участка механической обработки. Из них 96,3 млн руб. предоставил Федеральный фонд развития промышленности, сообщили в пресс-службе организации.

Еще 10,7 млн руб. внес Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. В результате компания нарастила объем производства в 3,5 раза.

На предприятии рассказали, что доля импорта на российском рынке запчастей для подвесок и тормозных систем составляет около 50%, а благодаря расширению производства «КМД НЧ» планирует увеличить свою долю на рынке до 19%, частично заменив импорт.

Компания «Машино-Деталь», зарегистрирована в Набережных Челнах, занимается производством прицепов и полуприцепов. В штате работает 70 сотрудников. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 1,1 млрд руб., а чистая прибыль — 39 млн руб.

