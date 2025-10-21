В Оренбуржье оборот легальной продукции табака вырос на 6,5%

На территории Оренбургской области оборот легальной продукции на рынке табака вырос на 6,5%. Доля нелегального рынка табака последовательно снижается. Об этом заявили на круглом столе «Нелегальный оборот табачной продукции в Оренбургской области: вызовы и эффективные меры противодействия», сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.

Снижению нелегального оборота табака способствуют внедрение системы «Честный знак», разрешительный режим на кассах (касса блокирует продажу немаркированного товара) и другие инструменты. К примеру, в ноябре 2024 года было 197,9 тыс. блокировок, к сентябрю 2025 года показатель снизился до 28,4 тыс. С 2026 года заработает национальная система подтверждения ожидания товаров, которая позволит еще жестче контролировать импорт.

С начала года в Оренбургской области проведено более 3,1 тыс. проверок. На складе в Бузулуке изъято 190 тыс. пачек нелегальных сигарет.

Руфия Кутляева