Житель Энергодара получил пять лет колонии по обвинению в оправдании терроризма

Жителя Энергодара в Запорожской области Ролана Майнова приговорили к пяти годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в УФСБ России по Южному военному округу.

По данным спецслужбы, осужденный опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, положительно оценивающий деятельность одного из украинских националистических батальонов, который запрещен на территории Российской Федерации и признан террористическим. Мужчину задержали, возбудив против него уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным. Помимо лишения свободы Майнова лишили права в течение двух лет заниматься администрированием интернет-сайтов, а также страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях.

Александр Дремлюгин, Симферополь