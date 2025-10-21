В горах Башкирии нашли живой потерявшуюся туристку из Челябинска

Спасатели нашли живой туристку, которая потерялась на горе Большой Иремель три дня назад. Она отстала от группы и заблудилась рядом с вершиной. Женщину транспортировали в Белорецк. Информацию подтвердили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В пресс-службе управления МЧС по Челябинской области уточнили, что туристка была найдена в районе Тыгынских болот.

В поисках участвовали 56 человек и 18 единиц техники, включая беспилотники и кинологические расчеты. В операцию были вовлечены спасатели из Усть-Катава, Златоуста, Белорецка и Уфы. Работы осложнялись сложным рельефом и плохими погодными условиями.

Об исчезновении 43-летней туристки на горе Большой Иремель стало известно 18 октября. По данным спасателей, она участвовала в конкурсе по покорению вершин Уральских гор в составе группы. В определенный момент она отделилась и продолжила путь самостоятельно. Остальные участники конкурса после завершения маршрута вернулись в исходную точку, кроме челябинки.