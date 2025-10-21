Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем примечательна модель, представленная британской компанией.

Что общего между портным с Сэвил-Роу и мишленовским шефом? Вариантов можно придумать много, а отгадать практически невозможно. На самом деле, оба они стали участниками рекламной кампании Bremont, посвященной новой, только что вышедшей модели Terra Nova Jumping Hour. Свой выбор посланников бренд объясняет просто: и у портного, и у шефа в центре работы — время и точность. У Куадио Амани это точность кроя и формы, у Томаса Перри — точность во времени, где решает секунда, ведь «фишка» шефа — работа с открытым огнем.

Jumping Hour, «прыгающий час», — это механизм, где время отображается в окошке и индикация меняется скачком. Идея появилась еще в конце XIX века, но по-настоящему культовой стала позже, после моделей Gerald Genta Jump Hour, где принцип «скачка» превратился в часть дизайна, а не просто техническое усложнение. Как тут не вспомнить модель с Мики Маусом на циферблате? Позже тему развивали и другие мастера, например, Вианни Альтер в своем Opus 3 для Harry Winston. Новая Bremont Terra Nova Jumping Hour продолжает эту линию: корпус из стали, лаконичный, и пустота там, где обычно циферблат. Новый калибр BC634 создан на базе Sellita. Посмотрим, что покажут продажи, но вообще вполне себе потенциальный хит.

