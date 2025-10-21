Российская армия поразила объекты энергетики и транспорт ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Накануне Минобороны отчитывалось об ударе по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины в 142 районах в зоне спецоперации.