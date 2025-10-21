Зарубежные СМИ: Какой будет политика нового премьер-министра Японии?

Бывшая барабанщица, поклонница рока и антифеминистка: Япония выбрала нового премьера, впервые в истории страны этот пост займет женщина. Избрание Санаэ Такаити, главы правящей Либерально-демократической партии, было практически гарантировано, пишет Kyodo. Оппозиции не удалось выдвинуть единого кандидата, и Такаити получила свыше половины из 465 голосов в нижней палате парламента. Зарубежные СМИ называют ее бескомпромиссным консерватором и предрекают борьбу с недовольными жизнью японцами, а также взаимодействие с американской администрацией. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Санаэ Такаити 64 года, она станет четвертым за последние пять лет премьером Японии и первой женщиной, которой удалось занять этот пост. Накануне кабинет министров под руководством Сигэру Исибы ушел в отставку, политик занимал должность чуть больше года, напоминает Kyodo. А всего 17 дней назад Такаити победила на выборах главы правящей Либерально-демократической партии. Как добавляет Japan News, вместо того, чтобы радоваться, она призналась, что впереди у нее много работы.

Список задач нового японского премьера приводит Bloomberg. Во-первых, она столкнется с гражданами, недовольными стоимостью жизни, и ей придется преодолевать этот негатив. Обществу не нравится и приток иностранцев, а также его беспокоят вопросы безопасности в регионе. Во-вторых, взаимодействие с администрацией Дональда Трампа тоже потребует немало усилий.

Reuters называет это назначение переломным моментом для общества. В Японии царит патриархат, и такое историческое событие показывает, что женщины могут пробить этот барьер и добиться высокой должности в стране. Впрочем, несмотря на свою гендерную принадлежность, Такаити не борется за права женщин, замечает The Associated Press. Она поддерживает право наследования императорской власти исключительно мужчинами, выступает против однополых браков и того, чтобы супруги носили разные фамилии.

Такаити — член элитного консервативного клуба Nippon Kaigi. Его участники выступают за то, чтобы положить конец послевоенному мазохизму и избавить молодых японцев от чувства неполноценности по сравнению с другими народами. Такаити родилась в обычной семье, которая не связана с политикой, закончила экономический факультет, а в молодости увлекалась рок-музыкой, играла на барабанах в хеви-метал группе и водила байк. Она была поклонницей Black Sabbath, Iron Maiden и X Japan, вспоминает факты из биографии политика японский портал FNN.

Ожидается, что после вступления в должность Такаити сразу же приступит к решению экономических проблем, пишет yahoo.jp. Судя по результатам опроса, который провел портал, общество ждет от нее именно этого: такой вариант ответа выбрало почти 60% участников. За повышение политической прозрачности проголосовали 14% респондентов, около 10% выступили за улучшение дипломатических отношений, и 8% — за изменения в социальной сфере.

