«На смену офисному распорядку приходит микрошифтинг»

Обозреватель "Ъ FM" Яна Лубнина рассказывает, как меняется отношение сотрудников в режиму труда.

Рабочий день с 9:00 до 17:00 был основой занятости на протяжении почти века. Но под воздействием новой действительности, с выгоранием и гибридными инструментами, эта структура уходит в прошлое, пишет американская редакция Forbes. Теперь важно не то, когда мы работаем, а то, насколько устойчива эта занятость. Все чаще специалисты говорят о неэффективности привычного рабочего графика. Данные Gallup показывают, что только 20% сотрудников во всем мире вовлечены, и показатель снижается не потому, что люди ленивы — скорее ритмы работы больше не соответствуют человеческим ритмам.

Гибридные и удаленные модели сделали культуру clock-in устаревшей. Сотрудники реорганизуют свои дни вокруг сосредоточенности и семьи. Традиционная офисная рутина, долгие поездки на работу, последовательные встречи кажутся архаичными. Многие профессионалы переходят к графикам, основанным на задачах: всплески глубокой работы, короткие окна совместной работы и гибкие перерывы между ними. Так жесткий график заменяется микросменами и асинхронным сотрудничеством. Участники команд выполняют важнейшие задачи в удобное для них время, могут приступить рано утром или посидеть над чем-то поздним вечером. Сверка происходит все меньше на звонках и все больше при помощи онлайн-инструментов с коллективным доступом.

Современный рабочий день не определяется часами или географией, он состоит из микросмен, скачков фокуса. Рабочий процесс формируется вокруг энергетических пиков, семейных обязательств и творческого потока. Звучит здорово — никакой офисной возни! Но и у этого есть цена. Все чаще в компаниях говорят о чем-то под названием «тихий надлом», утрату смыслов. Лидерам рабочих коллективов предстоит переосмыслить, что значит теперь здоровая производительность, чтобы от режима «всегда на связи» уходить к измеримым результатам и видимому восстановлению.

Яна Лубнина