«Гаспачо пришел на юг Европы на рубеже тысячелетий»
Павел Шинский — о рецепте супа
Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о спорах вокруг блюда.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Рецепт гаспачо знают, кажется, все, кроме самих испанцев. Здесь линия национального раскола проходит по вопросу о том, добавлять ли в знаменитый суп огурцы. Сторонники огуречной версии именуются con-pepinisto, их противники — sin-pepinisto. И схватки между ними вспыхивают регулярно, причем с применением тяжелой артиллерии. Так, несколько лет назад в соцсетях схлестнулись знаменитые шефы, любимцы «Мишлена» Дани Гарсия и Хосе Андрес. Смешно, все равно как если бы Новиков и Комм подрались на Тверской за рецепт окрошки.
Спор между тем бессмысленный, и не правы тут все. Гаспачо пришел на юг Европы на рубеже тысячелетий вместе с римлянами и делался из черствого хлеба, размоченного в воде, с добавлением чеснока, уксуса и оливкового масла. До появления в Европе помидоров оставалось несколько веков. Черствый хлеб, кстати, и сегодня добавляют во многие разновидности гаспачо. Историческую память не сотрешь.