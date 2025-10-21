Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о спорах вокруг блюда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рецепт гаспачо знают, кажется, все, кроме самих испанцев. Здесь линия национального раскола проходит по вопросу о том, добавлять ли в знаменитый суп огурцы. Сторонники огуречной версии именуются con-pepinisto, их противники — sin-pepinisto. И схватки между ними вспыхивают регулярно, причем с применением тяжелой артиллерии. Так, несколько лет назад в соцсетях схлестнулись знаменитые шефы, любимцы «Мишлена» Дани Гарсия и Хосе Андрес. Смешно, все равно как если бы Новиков и Комм подрались на Тверской за рецепт окрошки.

Спор между тем бессмысленный, и не правы тут все. Гаспачо пришел на юг Европы на рубеже тысячелетий вместе с римлянами и делался из черствого хлеба, размоченного в воде, с добавлением чеснока, уксуса и оливкового масла. До появления в Европе помидоров оставалось несколько веков. Черствый хлеб, кстати, и сегодня добавляют во многие разновидности гаспачо. Историческую память не сотрешь.

