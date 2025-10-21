«Самой яркой вывеской можно назвать матч "Арсенал"—"Атлетико"»

21 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов будет сыграно девять матчей. «Барселона», главный фаворит турнира, с точки зрения букмекеров, встретится на своем поле с греческим «Олимпиакосом», а действующий обладатель кубка чемпионов — ПСЖ — сойдется на выезде с немецким «Байером». На что еще стоит обратить внимание? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

К «Барселоне» и ПСЖ в этом розыгрыше Лиги чемпионов внимание будет пристальное. Даже их очное противостояние во втором туре, где победу одержали французы, на все вопросы точно не ответило. Сейчас соперники у грандов не самые топовые, особенно у каталонцев, и, скорее всего, с «Олимпиакосом» на своем поле сине-гранатовые разберутся. Правда, в ближайшее воскресенье у команды Ханса-Дитера Флика испытание посерьезнее — «Эль классико». Так что, возможно, некоторым лидерам тренерский штаб даст отдохнуть. Но даже это вряд ли помешает хозяевам одержать уверенную победу.

У ПСЖ соперник сложнее — «Байер» из Леверкузена, к тому же Париж играет на выезде. Но это не должно стать проблемой, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Я не столько в победу немцев не верю, сколько в проигрыш "Пари Сен-Жермен". Если вдруг они даже пропустят один-два мяча, то эта команда в состоянии забить столько, сколько нужно. На сегодняшний день ей нет равных. Последние два года, с тех пор, как пришел Луис Энрике и ушел Мбаппе, ПСЖ на пике возможностей. Он может и должен выигрывать абсолютно у любого соперника».

Но самой яркой вывеской первого игрового дня можно назвать матч «Арсенал»—«Атлетико». Лондонский клуб набрал серьезные обороты, занимает первое место в чемпионате Англии и держится среди лидеров в самом престижном турнире континента. «Атлетико» такими достижениями похвастать не может. Но то, как команда Диего Симеоне не так давно вынесла в Ла Лиге мадридский «Реал» 5:2, никто не забыл. Правда, по мнению экспертов, ждать голевого фейерверка от этой игры не стоит. И все же выбрать для просмотра нужно именно этот матч, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв: «Игру, конечно, надо смотреть обязательно хотя бы просто потому, что "Арсенал" может одержать свою сотую победу в Лиге чемпионов. Стать свидетелем выдающегося успеха дорогого стоит. Этот клуб очень хорошо играет с испанскими командами. Шесть побед подряд, так говорит нам статистика, одержали англичане над испанцами. И такое, кстати, не удавалось никому. Так что победа над "Атлетико" может стать седьмой».

Также в первый игровой день пройдут еще две встречи, на которые стоит как минимум обратить внимание. Во-первых, «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Вильярреалом». Понятно, что любой исход, кроме победы англичан, будет считаться сенсацией, но обе команды заточены на атаку. Да и звезда «Манчестера» Эрлинг Холанн забивает регулярно, так что и встреча с испанцами может быть очень результативной. Во-вторых, не забываем о встрече «Ньюкасл»—«Бенфика», которая не оставит равнодушными тех, кто верит в Жозе Моуринью. Правда, пока «Особенный» на волшебника не похож. «Бенфика» под его руководством выиграла три матча из шести. Удивить в Лиге чемпионов клуб вряд ли сможет, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв: «Для этого турнира все-таки у него нет запаса прочности, а у Моуринью нет каких-то особых идей. А то, что он предлагает, против больших команд не работает. Это мы видели в матче против "Челси". В игре с "Ньюкаслом" у "Бенфики" будут очень большие проблемы, особенно с учетом того, что португальцы на выезде выиграли у англичан всего один матч из последних девяти. Пока что говорить о том, что клуб может составить кому-то серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов, мне так кажется, рано».

Учитывая обилие интересных противостояний, выбрать матч для просмотра будет непросто. Игра «Барселона»—«Олимпиакос» начнется в 19:45, «Арсенал»—«Атлетико» в 22:00. Разочаровать они не должны. 22 октября будет чуть проще, ведь там есть вывеска, которую сложно пропустить. Это «Реал»—«Ювентус», но не будем забегать вперед.

Владимир Осипов