Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как наездница объяснила наличие запрещенных веществ в организме ее лошади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство — организация суровая, но порой выносит такие вердикты, что диву даешься. Одни атлеты даже при стопроцентном алиби не находят понимания, а другие, рассказав историю в стиле фэнтези, получают полное прощение. И попасть под раздачу может кто угодно. Яркий пример — американский спринтер, двукратный олимпийский чемпион в беге на 100 м Фред Керли. Он не смог предоставить антидопинговым офицерам информацию о своем местонахождении, пропустил три теста и схлопотал дисквалификацию. Даже когда выяснилось, что Керли не скрывался, а просто сидел в тюрьме за драку с ухажером бывшей девушки, борцы с допингом своего решения не изменили.

А вот в истории с наездницей Надей Петер Штайнер вся жесткость представителей WADA вдруг куда-то улетучилась. Хотя сначала они, по своему обыкновению, были настроены серьезно. И когда после соревнований у кобылы с аристократичным именем Сора де Фонкомб обнаружили допинг, то на три года отстранили как наездницу, так и лошадь. Но тут швейцарская спортсменка проявила умопомрачительную изобретательность. Сначала она заявила, что лошадь облизала чью-то руку на церемонии награждения, и допинг попал в кровь животного именно так, причем фото эпизода прилагалось. Но найти того, чью руку облизала лошадь, не получилось.

И тогда представителям WADA была рассказана другая история, от которой прослезился бы сам Остап Бендер. Арбитрам представили водителя фургона, который перевозил лошадь. Он показал документы, что принимал лекарства, содержащие тот самый препарат трамадол, естественно, по назначению врача. А потом шофер покаялся, мол, при перевозке лошади справлял малую нужду внутри трейлера, там, где находилось бедное животное. Причем точно на то сено, которым кобыла потом закусывала. И что бы вы думали — с наездницы и элитной кобылы сняли все обвинения!

Владимир Осипов