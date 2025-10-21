«Кроссовер стал первым автомобилем, который самостоятельно переплыл Янцзы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие технические особенности позволяют китайскому внедорожнику одинаково комфортно себя чувствовать и в воде, и на суше.

16 июля 1966 года в возрасте 72 лет председатель Мао Цзэдун переплыл реку Янцзы в городе Ухане. Заплыв длился 65 минут, и его долго потом вспоминали как один из символов силы и величия страны. На прошлой неделе кроссовер Jetour Zongheng G700 стал первым автомобилем, который самостоятельно переплыл Янцзы. Случилось это не в Ухане, а в городе Уху, в котором расположена штаб-квартира концерна Chery. Была ли у организаторов автомобильного заплыва идея символически объединить это событие с заплывом 60-летней давности, судить не берусь, но успех налицо.

Jetour Zongheng G700 не только имеет герметичный водонепроницаемый кузов: в районе заднего бампера у него установлены два гребных винта, которые приводятся в движение двумя 25-сильными электромоторами и позволяют кроссоверу-амфибии двигаться по воде со скоростью порядка 7 км/ч. Кроме того, автомобиль оборудован шестиосевым гироскопом, который удерживает его на плаву в горизонтальном положении. По суше Zongheng G700 тоже умеет неплохо передвигаться. Гибридная силовая установка состоит из бензинового двухлитрового турбомотора, который с колесами не связан, а вращает генератор, заряжающий батарею, а также двух электромоторов, в совокупности развивающих 761 л. с.

Вообще, за более чем 100-летнюю историю автомобиля, амфибии серийно строили в основном для армии. Серийным гражданским проектом был по сути всего один — Amphicar 770, который начали выпускать в Германии в 1961 году и за шесть лет построили почти 6 тыс. экземпляров. Почти все они ушли на экспорт в США. Один экземпляр, кстати, был в пользовании у бывшего американского президента Линдона Джонсона. Последний часто устраивал для своих гостей довольно рискованное шоу: катал их по резиденции, имитировал внезапную потерю управления, машина съезжала в пруд, но не тонула, а продолжала двигаться по воде, как по суше. Не слишком, конечно, величественный заплыв, но, в отличие от Мао, Джонсон был уже в отставке. А в том, что касается величия страны, то тут у США немного иные традиции.

Дмитрий Гронский