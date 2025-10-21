Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как глобальное выгорание и перегруженность информацией заставляет людей все чаще выбирать общение в чатах и автоматизированные услуги.

Кажется, мы все друг от друга устали. Постоянный информационный шум, бесконечный поток новостей, и не остается никаких эмоций на small talk, не говоря уже о прикосновениях. Из-за такого глобального выгорания люди выбирают не людей, а что-то искусственное. Например, такой тренд все ярче проявляется в массаже. Как пишет New York Post, в США появился первый в своем роде роботизированный спа-салон. Обстановка в нем напоминает те самые поликлиники с физиотерапией. В одном помещении в ряд выстроены массажные кресла, отделенные друг от друга лишь плотными шторами. Есть и дополнительные опции — медитативная музыка и маска для лица.

И главная причина интереса к этому салону, как объясняют опрошенные изданием клиенты, — усталость от общения, нежелание поддерживать вынужденные разговоры и чувствовать прикосновения другого человека, даже талантливых массажистов. В то же время издание приводит результаты опросов офисных работников. Они показывают, что искусство светских бесед кануло в лету: 75% респондентов сказали, что им тяжело поддерживать small talk на кухне или в лифте. Чаще всего в этом признавались зумеры. А каждый второй заявил, что ему проще общаться с коллегами по переписке, даже если они сидят рядом.

Другое исследование, проведенное в сентябре учеными из Великобритании, показывает, что одинокие люди выбирают взаимодействие с роботами вместо беседы с реальным менеджером, например, при регистрации в отеле или в магазине. Потому что такие ситуации ресурсоемкие, а разговор с машиной можно свернуть в любой момент, ничего и никому не объясняя.

Анна Кулецкая