Гуцан: в России выявлены более 1 млн номеров, зарегистрированных на 56 человек

Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили более 1 млн абонентских номеров, зарегистрированных на 56 человек. Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан.

«Изъято свыше 2 тыс. сим-боксов и более 500 тыс. сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки»,— добавил господин Гуцан во время выступления на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

Генпрокурор напомнил, что с апреля 2025 года в России введена уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций и сим-боксов. Последние позволяют использовать сразу несколько сим-карт для звонков якобы от местных операторов связи.