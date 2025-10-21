В Яндекс Go добавят «биржевой стакан» такси, чтобы объяснить цену поездки

Клиенты «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси» чаще всего замечают именно краткосрочные колебания цен на поездки, заявили «Ъ» в компании. Чтобы объяснить пассажиру ценообразование услуги, в приложении «Яндекс Go» внедрят новый экран. На нем можно будет увидеть, что влияет на стоимость поездки. «Работает, прямо как биржевой стакан», — пояснили представители компании.

Руководитель сервиса «Яндекс Такси» Александр Аникин считает верной аналогию с биржей. «В конкретной точке есть определенное количество спроса и предложения — из этого в моменте рассчитывается цена,— сказал он. — Мы не можем на это влиять, но можем показать, почему поездка стоит, например, 573 рубля — что это не с потолка».

За сентябрь стоимость поездки увеличилась на 7-8% год к году. Аналитики отмечают, что за последние 12 месяцев поездки подорожали на 12%.