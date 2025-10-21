Экс-глава ФБР назвал уголовное дело против него личной местью Трампа

Бывший глава ФБР Джеймс Коми обратился к суду с требованием прекратить уголовное дело против него, сообщает CNN. Он назвал преследование со стороны Министерства юстиции США личной местью Дональда Трампа и «вопиющим злоупотреблением властью со стороны федерального правительства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

В сентябре Минюст подал иск к господину Коми, обвинив его в даче ложных показаний Конгрессу. Предполагаемое нарушение произошло в сентябре 2020 года, когда экс-глава ФБР информировал конгрессменов по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Победу на них одержал господин Трамп, а последующее расследование спецслужб инициировал как раз господин Коми.

В поданном в понедельник ходатайстве в окружной суд Виргинии экс-глава ФБР утверждает, что уголовное дело против него — пример избирательного преследования. «Имеющиеся на данный момент записи свидетельствуют о наличии прямой причинно-следственной связи между враждебным отношением президента Трампа и судебным преследованием господина Коми»,— указано в заявлении, к которому адвокаты прикрепили 58 страниц высказываний Дональда Трампа в адрес бывшего главы ФБР.

Кроме того, адвокаты господина Коми настаивают на незаконном пребывании на должности временного прокурора Линдси Галлиган. Она сменила на этой должности временного прокурора Эрика Зиберта. Но как отмечается в заявлении, тот уже успел отработать 120 дней, по истечении которых его кандидатура должна быть одобрена Сенатом. Смена же временного прокурора — это попытка президента обойти процессуальную норму утверждения прокуроров Сенатом, утверждают адвокаты господина Коми. А значит, и выдвигать обвинения против их подзащитного госпожа Галлиган не имела права.

Кирилл Сарханянц