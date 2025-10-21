В сентябре жители Башкирии получили на 10% меньше кредитных карт, чем в августе

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в Башкирии количество выданных кредитных карт в сентябре этого года уменьшилось на 10,1% по сравнению с августом, до 36,5 тыс. штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество кредитных карт было выдано в Москве (93,5 тыс. ед.), Московской области (78,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (55,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (52,1 тыс. ед.) и Свердловской области (40,0 тыс. ед.).

Наибольшее динамика сокращения числа выданных кредиток была зафиксирована в Крыму (-13,8%), Москве (-12,6%), Оренбургской (-11,4%) и Новосибирской (-11,0%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-10,9%).

В целом по стране было выдано 1,23 млн кредитных карт, что на 8,9% меньше, чем в августе. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных кредитных карт в сентябре сократилось на 36,5%.

Олег Вахитов