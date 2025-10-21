В ЕС могут запретить санитайзеры с этанолом

Еврокомиссия рассматривает вариант внесения этанола в список опасных веществ из-за того, что это соединение повышает риск развития рака. Как отмечает Financial Times (FT), если это произойдет, под запретом окажутся санитайзеры и другие дезинфицирующие средства, которые широко используются в том числе медицинскими учреждениями.

FT удалось ознакомиться с внутренними рекомендациями, сделанными одной из рабочих групп Европейского агентства по химикатам (ECHA). В документе отмечается, что этанол не только повышает риск развития рака, но и вызывает осложнения беременности, поэтому необходимо найти безопасную альтернативу в чистящих и других средствах. Этот вопрос будет обсуждаться на заседаниях комитета ECHA по изучению активных биоцидных веществ 24–27 ноября. Результаты обсуждения и рекомендации по его итогам будут переданы Еврокомиссии, которая примет окончательное решение.

По словам Александры Петерс из университета Женевы и сети Clean Hospitals, «последствия для больниц будут огромными». Эксперт отметила, что альтернативы этанолу, например изопропанол, еще токсичнее, а если использовать мыло, очистка рук становится очень долгой и от нее страдает кожа.

Алена Миклашевская