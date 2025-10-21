Bloomberg: саммит РФ и США в Будапеште станет одним из самых опасных для Украины

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных событий для Украины с начала спецоперации, пишет Bloomberg. По данным обозревателя агентства, грядущий саммит поставит украинского президента Владимира Зеленского в крайне непростое положение.

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне, уточняет автор статьи, президент Украины оказался перед выбором: либо пойти на уступки России, либо отказаться. Если господин Зеленский откажется принять условия РФ, Дональд Трамп может счесть это препятствием на пути к урегулированию конфликта, отмечается в публикации.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться вновь после телефонного разговора 16 октября. Возможным местом переговоров станет Будапешт. Точная дата встречи еще не определена, но стороны уже начали подготовку к ней.