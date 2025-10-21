В Казани четыре отдела соцзащиты объединят из-за нехватки кадров

В Казани четыре районных отдела органов социальной защиты, испытывающих дефицит сотрудников, будут объединены в одно управление. Соответствующий проект указа раиса Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас из 21 человека в этих отделах работают только 11. Дефицит кадров объясняется невозможностью конкурировать с более высокооплачиваемыми вакансиями на рынке труда.

Новое единое управление министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана разместится на проспекте Ямашева, 37. Объединение отделов позволит сконцентрировать специалистов в одном месте и обеспечит взаимозаменяемость сотрудников.

После реорганизации общая штатная численность соцзащиты в Казани сократится с 21 до 15 человек, при этом оставшимся сотрудникам планируется повышение зарплаты на 28%.

Анна Кайдалова