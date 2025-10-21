Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре экс-главу департамента городского хозяйства оштрафовали за плохие дороги

В Самаре возбуждено административное дело против экс-главы департамента городского хозяйства и экологии (ст. 12.34 КоАП РФ). Прокуратура выявила нарушения при ремонте и содержании дорог, что привело к дефектам проезжей части в восьми районах города. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

В июле 2025 года департамент заключил контракты с подрядчиками на очистку дорог и посадочных площадок. Однако проверки выявили значительные повреждения дорожного покрытия в Самарском, Кировском, Советском, Промышленном, Октябрьском, Куйбышевском, Ленинском и Железнодорожном районах.

Установлено, что в контрактах не был предусмотрен аварийный ямочный ремонт. Экс-чиновник был оштрафован на 20 тыс. руб. Прокуратура продолжает контролировать устранение повреждений.

Георгий Портнов