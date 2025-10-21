Заксобрание вернет полномочия по назначению директоров школ Перми муниципалитету

Комитет по развитию инфраструктуры заксобрания Прикамья рекомендовал к принятию проект закона, предусматривающий признание утратившими силу пунктов нормативно-правовых актов о передаче полномочий администрации Перми по назначению директоров местных школ. Как отмечает Ura.ru, Верховный суд РФ не поддержал жалобу администрации губернатора Пермского края на решение Четвертого апелляционного суда (Нижний Новгород). Апелляция признала норму о назначении директоров пермских школ краевым минобром недействующей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края» был внесен правительством и принят заксобранием в сентябре 2023 года. В том числе этот закон передавал полномочия городского департамента образования по назначению, увольнению и аттестации директоров школ в Перми министерству образования Пермского края.

Позже региональная прокуратура обратилась в Пермский краевой суд с требованиями отменить нормы законопроекта, касающиеся назначения директоров школ как противоречащие федеральному законодательству. В частности, надзорный орган указывал, что данная норма нарушает требования Трудового кодекса РФ, так как работодателем директоров общеобразовательных учреждений является не краевое правительство, а учредитель школ — администрация Перми. Суд с требованиями прокуратуры не согласился и отменять спорную норму не стал. После этого прокуратура обратилась в Четвертый апелляционный суд. Апелляционная инстанция отменила предыдущий судебный акт, удовлетворила иск прокуратуры и признала спорную норму закона недействующей.