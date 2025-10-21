Участник ДТП в Ярославле напал на полицейского

Вечером 18 октября в Ярославле на улице Собинова участник дорожно-транспортного происшествия ударил сотрудника полиции, его действия были пресечены. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП на улице Собинова. В ходе разбирательства они решили доставить предполагаемого виновника аварии в ближайший отдел полиции. В отделении гражданин 1990 года рождения начал вести себя агрессивно. Он попытался покинуть служебный автомобиль и ударил одного из патрульных. Полицейские немедленно вмешались, применив физическую силу и наручники.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. На основании материалов инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.

Антон Голицын