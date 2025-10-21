В Арзгирском округе следователи расследуют дело об экстремизме

В Арзгирском округе 30-летнего местного жителя подозревают в избиении и публичном оскорблении по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в общественном месте села Арзгир. По версии следствия, во время конфликта обвиняемый толкнул пострадавшего в грудь, от чего пострадавший упал. После этого нападавший нанес множественные удары руками по голове и публично оскорбил 38-летнего мужчину по национальному признаку.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Расследование продолжается.

Константин Соловьев