На омской ТЭЦ-4 выявлено более 60 нарушений промышленной безопасности

Сибирское управление Ростехнадзора в ходе совместной проверки с прокуратурой выявило 65 нарушений промышленной безопасности на ТЭЦ-4 в Омске (принадлежит «ТГК-11»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на объекте отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на котлоагрегат после восстановительного ремонта, а также не проведен эксплуатационный контроль элементов котлоагрегата.

В отношении юрлица и должностного лица предприятия составлено административное производство по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промбезопасности).

В сентябре этого года управление Ростехнадзора сообщило о выявлении 65 нарушений на территории ТЭЦ-5 в Омске (принадлежит «ТГК-11»).

Александра Стрелкова