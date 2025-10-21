Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

L’Oreal закупилась в Kering

Как сделка отразится на компании и люксовом холдинге

Люксовый холдинг Kering продает свой косметический бизнес компании L’Oreal. В портфель вошел бренд нишевой парфюмерии Creed, а также 50-летняя эксклюзивная лицензия на производство и дистрибуцию ароматов и косметики Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga. Цена сделки — €4 млрд. Покупка станет крупнейшей в истории бизнеса L’Oreal и одной из самых масштабных — на рынке в целом. Поможет ли соглашение концерну выйти из кризиса? Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Для Луки де Мео, который в августе еще был генеральным директором автомобильного холдинга Renault, а уже в сентябре возглавил модный Kering, эта сделка стала первым значимым решением. Он настроен сократить долговую нагрузку и издержки холдинга, который пострадал от торговой политики Дональда Трампа и падения спроса на крупнейших рынках — в Китае и США. Соглашение с L’Oreal может стать для этого мощным стартом, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Очень длительное соглашение — передача прав на 50 лет. То есть обе стороны уверены, что все эти марки — Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga — будут все это время процветать. Основная стоимость сделки приходится на Creed, что дает им некую финансовую загрузку, позволяет рассчитываться с висящими на них долгами, сократить количество сотрудников и таким образом снизить издержки. То есть жизнь им это облегчает».

Тяжелому люксу приходится нелегко

А проблем немало. По прибыли Kering уже третий год держится в антилидерах сегмента. Долгов на конец июня у компании было €9,5 млрд. Еще €6 млрд — по договорам аренды. Операционный убыток за первую половину этого года, по информации Reuters, насчитывал €60 млн. Поэтому продажа косметического бизнеса — крайняя мера, полагает fashion-директор MVM Group Лидия Александрова: «Это как раз один из символов того кризиса, который намечается в люксе уже в течение некоторого времени.

Косметическое и парфюмерное направления всегда считались одними из самых прибыльных в портфелях брендов, и не от хорошей жизни Kering продает такие активы. Похоже на закрытие каких-то бюджетных дыр. Это поможет, конечно, улучшить cash flow».

Теперь, рассуждают эксперты, Kering сосредоточится на своем основном бизнесе — одежде и аксессуарах. Как отмечают некоторые инвестиционные аналитики, компания «должна выбирать свои битвы, и красота явно больше не является одной из них». А развитием косметической линейки займутся лучшие, уверен директор модного дома Raschini Сергей Викулин. Правда, по его словам, сами продукты ждут изменения: «Это самый устойчивый, самый капиталоемкий бренд. Достаточно посмотреть список капитализации компаний: L’Oreal входит в первые топ-10. То есть кто мог бы предложить еще подобную цену? Бренд за счет своих каналов продвижения сможет достигнуть существенно больших результатов, чем Kering. Тем более марки находятся сейчас не в самом лучшем положении, но тем не менее их узнаваемость и потенциал в случае дистанцирования от материнского бренда могут дать очень положительный эффект. Продукция, которую станет выпускать L’Oreal для того, чтобы увеличить аудиторию, станет более доступной».

Почему падает интерес к люксовым товарам

Успех модного гиганта теперь будет зависеть от того, как продаются их основные бренды. Решение руководства уже оценили инвесторы: после сделки акции Kering взлетели на 5,5%, до €326,5 за акцию. Как пишут СМИ, топ-менеджеры также будут готовы рассмотреть возможность для рационализации и реорганизации холдинга.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

Новости компаний Все