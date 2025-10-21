L’Oreal закупилась в Kering

Люксовый холдинг Kering продает свой косметический бизнес компании L’Oreal. В портфель вошел бренд нишевой парфюмерии Creed, а также 50-летняя эксклюзивная лицензия на производство и дистрибуцию ароматов и косметики Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga. Цена сделки — €4 млрд. Покупка станет крупнейшей в истории бизнеса L’Oreal и одной из самых масштабных — на рынке в целом. Поможет ли соглашение концерну выйти из кризиса? Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Для Луки де Мео, который в августе еще был генеральным директором автомобильного холдинга Renault, а уже в сентябре возглавил модный Kering, эта сделка стала первым значимым решением. Он настроен сократить долговую нагрузку и издержки холдинга, который пострадал от торговой политики Дональда Трампа и падения спроса на крупнейших рынках — в Китае и США. Соглашение с L’Oreal может стать для этого мощным стартом, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Очень длительное соглашение — передача прав на 50 лет. То есть обе стороны уверены, что все эти марки — Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga — будут все это время процветать. Основная стоимость сделки приходится на Creed, что дает им некую финансовую загрузку, позволяет рассчитываться с висящими на них долгами, сократить количество сотрудников и таким образом снизить издержки. То есть жизнь им это облегчает».

А проблем немало. По прибыли Kering уже третий год держится в антилидерах сегмента. Долгов на конец июня у компании было €9,5 млрд. Еще €6 млрд — по договорам аренды. Операционный убыток за первую половину этого года, по информации Reuters, насчитывал €60 млн. Поэтому продажа косметического бизнеса — крайняя мера, полагает fashion-директор MVM Group Лидия Александрова: «Это как раз один из символов того кризиса, который намечается в люксе уже в течение некоторого времени.

Косметическое и парфюмерное направления всегда считались одними из самых прибыльных в портфелях брендов, и не от хорошей жизни Kering продает такие активы. Похоже на закрытие каких-то бюджетных дыр. Это поможет, конечно, улучшить cash flow».

Теперь, рассуждают эксперты, Kering сосредоточится на своем основном бизнесе — одежде и аксессуарах. Как отмечают некоторые инвестиционные аналитики, компания «должна выбирать свои битвы, и красота явно больше не является одной из них». А развитием косметической линейки займутся лучшие, уверен директор модного дома Raschini Сергей Викулин. Правда, по его словам, сами продукты ждут изменения: «Это самый устойчивый, самый капиталоемкий бренд. Достаточно посмотреть список капитализации компаний: L’Oreal входит в первые топ-10. То есть кто мог бы предложить еще подобную цену? Бренд за счет своих каналов продвижения сможет достигнуть существенно больших результатов, чем Kering. Тем более марки находятся сейчас не в самом лучшем положении, но тем не менее их узнаваемость и потенциал в случае дистанцирования от материнского бренда могут дать очень положительный эффект. Продукция, которую станет выпускать L’Oreal для того, чтобы увеличить аудиторию, станет более доступной».

Успех модного гиганта теперь будет зависеть от того, как продаются их основные бренды. Решение руководства уже оценили инвесторы: после сделки акции Kering взлетели на 5,5%, до €326,5 за акцию. Как пишут СМИ, топ-менеджеры также будут готовы рассмотреть возможность для рационализации и реорганизации холдинга.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская