Администрация Трампа просит частные инвестфонды спонсировать модернизацию армии

ВС США попросили частные инвестфонды помочь им с модернизацией инфраструктуры, которая обойдется в $150 млрд. Как сообщает Financial Times (FT), на прошлой неделе министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл и министр финансов Скотт Бeссент встретились с представителями примерно 15 крупных инвестиционных фирм. Среди них были Apollo, Carlyle, KKR и Cerberus.

Господин Дрисколл предложил инвестфондам разработать эффективные модели финансирования инфраструктурных проектов армии. Министр добавил, что проекты могут включать в себя строительство центров обработки данных или инвестиции в предприятия по переработке редкоземельных металлов. Среди вариантов также была предложена схема, когда в обмен на строительство объектов на военных базах США инвесторы получают в аренду федеральные земли.

В разговоре с FT господин Дрисколл подчеркнул, что у армии есть $15 млрд, которые она может потратить на модернизацию инфраструктуры в ближайшее десятилетие, но ей нужно в десять раз больше. «Мы оказались в ситуации, из которой не сможем выбраться без креативных решений, предложенных сторонними организациями»,— сказал он.

Кирилл Сарханянц