В Тольятти экс-сотрудница мэрии лишилась 2,5 млн рублей, заработанных сомнительным путем

Суд взыскал с бывшей муниципальной служащей Тольятти более 2,5 млн руб., законность получения которых она не подтвердила. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в 2022 году на счета экс-сотрудницы муниципального управления физкультуры и спорта и ее мужа поступило свыше 2,5 млн рублей. Эта сумма значительно превышала трехлетний доход бывшей работницы мэрии. Поскольку она не смогла объяснить источник этих средств, прокуратура потребовала конфисковать деньги.

Суд удовлетворил иск контрольного органа. Средства будут переданы в доход Российской Федерации.

Георгий Портнов