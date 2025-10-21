ФСБ показала видео задержания в Москве подозреваемого в передаче данных о ПВО

ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии следствия, он передавал СБУ координаты ПВО в Подмосковье и Краснодарском крае. Его задержали на улице в Москве. На допросе 26-летний мужчина признал вину.

Задержанный заявил, что ездил на Украину в 2019 году «в качестве оппозиционера» и там познакомился с украинскими военнослужащими. «По приезде в Москву я начал собирать информацию и передал солдатам ВСУ»,— сказал задержанный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемого арестовали.