На Ставрополье в сентябре зарегистрировали свыше 490 частных домов

В сентябре 2025 года управление Росреестра по Ставропольскому краю зарегистрировало более 490 частных домов общей площадью около 69 тысяч квадратных метров.

Лидерами по вводу индивидуального жилья остались Шпаковский округ с 144 домами площадью 18 тыс. квадратных метров, что составляет 26% от всего объема, Предгорный район — 77 домов (18% от площади) и город Ставрополь с 76 домами общей площадью 11 тыс. квадратных метров (16%). Эти три муниципалитета сохраняют традиционное лидерство в регионе по вводу частного жилья.

За первые девять месяцев 2025 года общий объем ввода жилья в крае составил около 1,6 млн квадратных метров, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а ввод индивидуального жилья снизился на 10,4% до 1 млн квадратных метров.

Несмотря на общий спад, темпы регистрации частных домов остаются высокими, во многом благодаря поддержке Росреестра, который оказывает услуги в режиме «одного окна» для собственников. По итогам сентября Шпаковский, Предгорный округа и город Ставрополь остаются главными центрами жилищного строительства на Ставрополье.

Станислав Маслаков