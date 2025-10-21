Электромобили запарковались на «витрине»

«М.Видео» начала продавать премиальные китайские гибриды и станции для зарядки. Самый дешевый вариант — 5-местный кроссовер Li Auto L6 Pro за 5,5 млн руб. Самый дорогой — минивэн Zeekr 009 VIP за 21 млн руб. Это совместный проект сети магазинов бытовой техники с автодилером «Авилон» и компанией Punkt E. Если он окажется успешным, электрокары станут продавать и в розничных магазинах сети. Пока же он кажется обычной «витриной» с малопонятной бизнес-моделью, считают эксперты. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Подобная практика есть, например, в Китае: в больших салонах Huawei наряду с различной техникой продают и модные «электрички». «М.Видео» стремится создать пространство, где есть «все, что подключается к розетке», еще и с доставкой, рассказали “Ъ FM” в компании. Пока на сайте доступны премиальные гибридные кроссоверы и внедорожники китайских брендов Li Auto, Zeekr и Rox. Правда, насчет доставки есть оговорка, отметил директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский: «Полностью дистанционно автомобиль будет невозможно купить. Это, пожалуй, единственный минус, массовости мы в этом не видим, но готовы для клиентов-пионеров создавать сервис, предлагать услуги и что-то новое. Именно с точки зрения клиентов "М.Видео" мы видим плюс этой площадки. Были выбраны модели, вызывающие интерес, которые реально можно купить и которые конкурентоспособны по цене».

Есть и другие нюансы. По словам представителя «М.Видео», «пилот» был запущен в рамках развития собственного маркетплейса сети. Но пока он больше похож на цифровую витрину. На вкладке «электромобили» рядом с каждой моделью значится предложение посетить шоурум «Авилона» и оставить заявку для связи с менеджером. “Ъ FM” ее заполнил, но к моменту выхода материала никто не перезвонил. Впрочем, проект вполне может быть успешен, не исключает управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин. По его словам, у дилера появится еще одна рекламная платформа, а у «М.Видео» — новые клиенты: «Например, человек пришел за чайником, увидел этот бренд и зашел на сайт им поинтересоваться. Это создаст дополнительный трафик в целом для "Авилона" и самой сети с относительно минимальными затратами. При этом используются ресурсы, которые, возможно, в полной мере пока не реализуются. Я имею в виду персонал "М.Видео", который, наверное, имеет дополнительное свободное время, чтобы продавать и автомобили».

Весной продавать премиальные китайские кроссоверы начали в салонах связи МТС. В итоге, по данным компании, трафик только во флагманском магазине в Санкт-Петербурге увеличился на четверть. У «М.Видео» тоже есть планы выходить в офлайн и расширять модельную сетку, если «пилот» пройдет успешно. Но к нему остается много вопросов, заметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Сложно представить, что у человека, интересующегося премиальным авто, его еще нет. Возникает вопрос и трейд-ин. Оценить автомобиль компании, если она до этого никогда не занималась продажей машин, достаточно затруднительно. Допускаю, что "М.Видео" возьмет на себя все затраты по гарантийному обслуживанию авто. Только вот где она это станет делать?

Если они будут разворачивать структуру полного цикла офлайн, значит, решили стать новым автодилером. Но это тогда вообще другое, таких компаний много».

Впрочем, не исключено, что в этом случае и трейд-ин, и вопросы обслуживания на себя возьмет «Авилон», допускают аналитики. А вот на спрос совместный проект едва ли сможет повлияет. По оценкам Auto.ru, электромобили по-прежнему занимают всего 1% российского рынка, и в первую очередь — из-за стоимости. Средняя цена на китайские «электрички» и гибриды превышает 7 млн руб. Кроме того, по данным Frank RG, почти 80% всех новых автомобилей сейчас приобретаются в кредит. И определенно не через маркетплейсы, продолжает Владимир Попов: «Если вы человека на улице спросите, знает ли он марку, которую собирается продавать "М.Видео", думаю, в 98% случаев вам ответят: "А что это вообще?" Кроме того, заплатить за это кредитной картой в интернете могут себе позволить только очень большие романтики».

Впрочем, по словам экспертов, витрина на «М.Видео» может оказаться недолговечной пиар-акцией или все же попыткой догнать другие маркетплейсы. Ozon продает автомобили с осени 2023-го, а с 2024-го — и «Мегамаркет» с Wildberries.

Екатерина Вихарева